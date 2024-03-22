Марковский Николай Поликарпович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти05.07.1938
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Галина Николаевна
Мать ребёнка: Марковская Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Марковская Варвара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.1938
Причина смерти: Расстрелян по приговору Тройки при УНКВД Иркутской обл. от 7.03.1938г.
Похороны
Неизвестно