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Марковский Николай Поликарпович

Место рождения

Каменец-Подольский, Хмельницька область

Дата рождения

1887

Дата смерти

05.07.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Марковский Поликарп Филиппович

Мать: Марковская Прасковья Назаровна

Каменец-Подольский, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Галина Николаевна

Мать ребёнка: Марковская Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Марковская Варвара Ивановна

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марковская Варвара Ивановна

Смерть
05.07.1938
Причина смерти: Расстрелян по приговору Тройки при УНКВД Иркутской обл. от 7.03.1938г.
Похороны
Неизвестно
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
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