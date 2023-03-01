Марковская Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Галина Николаевна
Отец ребёнка: Марковский Николай Поликарпович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Марковский Николай Поликарпович
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно