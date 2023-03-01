Марковская Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарковская Варвара Ивановна

Марковская Варвара Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Галина Николаевна

Отец ребёнка: Марковский Николай Поликарпович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Марковский Николай Поликарпович

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марковский Николай Поликарпович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close