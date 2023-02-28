Марковский Поликарп Филиппович
Место рождения
Дата рождения19.02.1856
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1856
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Марковская Прасковья Назаровна
Рождение ребёнка
26.12.1884
Сын: Марковский Ефим Поликарпович
Мать ребёнка: Марковская Прасковья Назаровна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Марковский Николай Поликарпович
Мать ребёнка: Марковская Прасковья Назаровна
Каменец-Подольский, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Анна Поликарповна
Мать ребёнка: Марковская Прасковья Назаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марковский Сергей Поликарпович
Мать ребёнка: Марковская Прасковья Назаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марковский Петр Поликарпович
Мать ребёнка: Марковская Прасковья Назаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марковский Александр Поликарпович
Мать ребёнка: Марковская Прасковья Назаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1915
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Красноярский край