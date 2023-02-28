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Марковский Поликарп Филиппович

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Место рождения

Винницкие Хутора, Вінницька область

Дата рождения

19.02.1856

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1856

Отец: Марковский Филипп Леонтьевич

Мать: Марковская Анна Климентьевна

Винницкие Хутора, Вінницька область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Марковская Прасковья Назаровна

Винницкие Хутора, Вінницька область
Рождение ребёнка
26.12.1884

Сын: Марковский Ефим Поликарпович

Мать ребёнка: Марковская Прасковья Назаровна

Винницкие Хутора, Вінницька область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Марковский Николай Поликарпович

Мать ребёнка: Марковская Прасковья Назаровна

Каменец-Подольский, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Анна Поликарповна

Мать ребёнка: Марковская Прасковья Назаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марковский Сергей Поликарпович

Мать ребёнка: Марковская Прасковья Назаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марковский Петр Поликарпович

Мать ребёнка: Марковская Прасковья Назаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марковский Александр Поликарпович

Мать ребёнка: Марковская Прасковья Назаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марковская Прасковья Назаровна

Смерть
1915
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Красноярский край
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