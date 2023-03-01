Симонова (Подгорбунская) Матрона Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимонова (Подгорбунская) Матрона Алексеевна

Симонова (Подгорбунская) Матрона Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

01.08.1926

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Подгорбунских Свящ. Иванович

Мать: Подгорбунских Дарья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Фигуровская Анна Петровна

Отец ребёнка: Симонов Петр Андреевич

Рождение ребёнка
21.06.1873

Дочь: Марковская Мария Петровна

Отец ребёнка: Симонов Петр Андреевич

Казанцево, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.06.1879

Дочь: Гагромонян Ольга Петровна

Отец ребёнка: Симонов Петр Андреевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Симонов Георгий Петрович

Отец ребёнка: Симонов Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Александр Петрович

Отец ребёнка: Симонов Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Иннокентий Петрович

Отец ребёнка: Симонов Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Симонов Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Симонов Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Лавр Петрович

Отец ребёнка: Симонов Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Вениамин Петрович

Отец ребёнка: Симонов Петр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симонов Петр Андреевич

Образование
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Томское епархиальное женское училище
Смерть
01.08.1926
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close