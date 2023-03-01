Симонова (Подгорбунская) Матрона Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти01.08.1926
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Фигуровская Анна Петровна
Отец ребёнка: Симонов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
21.06.1873
Дочь: Марковская Мария Петровна
Отец ребёнка: Симонов Петр Андреевич
Казанцево, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.06.1879
Дочь: Гагромонян Ольга Петровна
Отец ребёнка: Симонов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Симонов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симонов Александр Петрович
Отец ребёнка: Симонов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симонов Иннокентий Петрович
Отец ребёнка: Симонов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Симонов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Симонов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Симонов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симонов Вениамин Петрович
Отец ребёнка: Симонов Петр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Томское епархиальное женское училище
Смерть
01.08.1926