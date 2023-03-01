Гагромонян (Симонова) Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1879
Рождение ребёнка
1909
Сын: Гагромонян Борис Валерьевич
Отец ребёнка: Гагромонян Валерий Милич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гагромонян Борис Валерьевич
Отец ребёнка: Гагромонян Валерий Милич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно