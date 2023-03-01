Гагромонян (Симонова) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагромонян (Симонова) Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1879

Отец: Симонов Петр Андреевич

Мать: Симонова Матрона Алексеевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Гагромонян Борис Валерьевич

Отец ребёнка: Гагромонян Валерий Милич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гагромонян Борис Валерьевич

Отец ребёнка: Гагромонян Валерий Милич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагромонян Валерий Милич

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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