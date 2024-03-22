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Симонов Петр Андреевич

Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

1837

Дата смерти

22.07.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Симонов Андрей Иванович

Мать: Симонова Наталья Васильевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Фигуровская Анна Петровна

Мать ребёнка: Симонова Матрона Алексеевна

Рождение ребёнка
21.06.1873

Дочь: Марковская Мария Петровна

Мать ребёнка: Симонова Матрона Алексеевна

Казанцево, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.06.1879

Дочь: Гагромонян Ольга Петровна

Мать ребёнка: Симонова Матрона Алексеевна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Симонов Георгий Петрович

Мать ребёнка: Симонова Матрона Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Александр Петрович

Мать ребёнка: Симонова Матрона Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Иннокентий Петрович

Мать ребёнка: Симонова Матрона Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Симонова Матрона Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Симонова Матрона Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Лавр Петрович

Мать ребёнка: Симонова Матрона Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Вениамин Петрович

Мать ребёнка: Симонова Матрона Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова Матрона Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.07.1886
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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