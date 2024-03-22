Симонов Петр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти22.07.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Фигуровская Анна Петровна
Мать ребёнка: Симонова Матрона Алексеевна
Рождение ребёнка
21.06.1873
Дочь: Марковская Мария Петровна
Мать ребёнка: Симонова Матрона Алексеевна
Казанцево, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.06.1879
Дочь: Гагромонян Ольга Петровна
Мать ребёнка: Симонова Матрона Алексеевна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Симонова Матрона Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симонов Александр Петрович
Мать ребёнка: Симонова Матрона Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симонов Иннокентий Петрович
Мать ребёнка: Симонова Матрона Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Симонова Матрона Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Симонова Матрона Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Симонова Матрона Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симонов Вениамин Петрович
Мать ребёнка: Симонова Матрона Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.07.1886
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно