Симонов Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонов Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Симонов Иван Федорович

Мать: Симонова Степанида Кузьминична

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Симонова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Симонов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Симонова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Симонов Петр Андреевич

Мать ребёнка: Симонова Наталья Васильевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Андреевна

Мать ребёнка: Симонова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парасковья Андреевна

Мать ребёнка: Симонова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Симонова Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова Наталья Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
священослужитель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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