Симонов Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Симонова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Симонов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Симонова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Симонова Наталья Васильевна
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Андреевна
Мать ребёнка: Симонова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парасковья Андреевна
Мать ребёнка: Симонова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Симонова Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священослужитель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно