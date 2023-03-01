Симонова Степанида Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Симонов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Симонов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Симонов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Симонов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Симонов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Симонов Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно