Симонова Степанида Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова Степанида Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Симонов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Симонов Осип Иванович

Отец ребёнка: Симонов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1784

Сын: Симонов Василий Иванович

Отец ребёнка: Симонов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Симонов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Симонов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Симонов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Симонов Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симонов Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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