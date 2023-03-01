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Симонов Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

После 1815

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Симонов Федор [Семенович?]

Мать: Симонова Васса Кузьминична

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Симонова Степанида Кузьминична

Рождение ребёнка
1782

Сын: Симонов Осип Иванович

Мать ребёнка: Симонова Степанида Кузьминична

Рождение ребёнка
1784

Сын: Симонов Василий Иванович

Мать ребёнка: Симонова Степанида Кузьминична

Рождение ребёнка
1789

Сын: Симонов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Симонова Степанида Кузьминична

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Симонова Степанида Кузьминична

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Симонова Степанида Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова Степанида Кузьминична

Место жительства
Неизвестно
с. Боровское
Смерть
После 1815
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