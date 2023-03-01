Симонов Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиПосле 1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Симонова Степанида Кузьминична
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Симонова Степанида Кузьминична
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Симонова Степанида Кузьминична
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Симонова Степанида Кузьминична
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Симонова Степанида Кузьминична
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Симонова Степанида Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Боровское
Смерть
После 1815