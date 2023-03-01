Симонова Васса Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Симонов Афанасий Федорович
Отец ребёнка: Симонов Федор [Семенович?]
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Симонов Федор [Семенович?]
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Елена Федоровна
Отец ребёнка: Симонов Федор [Семенович?]
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Фирсовское
Смерть
Неизвестно