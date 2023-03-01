Симонова Васса Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова Васса Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Симонов Афанасий Федорович

Отец ребёнка: Симонов Федор [Семенович?]

Рождение ребёнка
1755

Сын: Симонов Иван Федорович

Отец ребёнка: Симонов Федор [Семенович?]

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Елена Федоровна

Отец ребёнка: Симонов Федор [Семенович?]

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симонов Федор [Семенович?]

Место жительства
Неизвестно
с. Фирсовское
Смерть
Неизвестно
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