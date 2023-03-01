Симонов Федор [Семенович?] — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонов Федор [Семенович?]

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Родоначальник Фамилии Симоновых? Семен Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Симонов Афанасий Федорович

Мать ребёнка: Симонова Васса Кузьминична

Рождение ребёнка
1755

Сын: Симонов Иван Федорович

Мать ребёнка: Симонова Васса Кузьминична

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Елена Федоровна

Мать ребёнка: Симонова Васса Кузьминична

Работа или профессия
1791
с. Фирсовское
священник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова Васса Кузьминична

Место жительства
Неизвестно
с. Фирсовское
Смерть
Неизвестно
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