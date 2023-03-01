Симонов Федор [Семенович?]
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Родоначальник Фамилии Симоновых? Семен Васильев
Рождение ребёнка
1744
Сын: Симонов Афанасий Федорович
Мать ребёнка: Симонова Васса Кузьминична
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Симонова Васса Кузьминична
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Елена Федоровна
Мать ребёнка: Симонова Васса Кузьминична
Работа или профессия
1791
с. Фирсовское
священник
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Фирсовское
Смерть
Неизвестно