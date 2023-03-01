Симонова (Труфанова) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Труфанов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Симонов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Симонов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Симонов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Симонов Андрей Иванович
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Андреевна
Отец ребёнка: Симонов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парасковья Андреевна
Отец ребёнка: Симонов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Симонов Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно