Симонова (Труфанова) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова (Труфанова) Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Труфанов Василий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Симонов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Симонов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Симонов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Симонов Петр Андреевич

Отец ребёнка: Симонов Андрей Иванович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Андреевна

Отец ребёнка: Симонов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парасковья Андреевна

Отец ребёнка: Симонов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Симонов Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симонов Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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