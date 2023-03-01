Симонов Георгий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Лидия Георгиевна
Мать ребёнка: Симонова Енафа Гордиановна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симонов Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Симонова Енафа Гордиановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Симонова Енафа Гордиановна
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский университет
Смерть
Неизвестно