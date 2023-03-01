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Симонов Георгий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Симонов Петр Андреевич

Мать: Симонова Матрона Алексеевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Лидия Георгиевна

Мать ребёнка: Симонова Енафа Гордиановна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Симонова Енафа Гордиановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Петр Георгиевич

Мать ребёнка: Симонова Енафа Гордиановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова Енафа Гордиановна

Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский университет
Смерть
Неизвестно
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