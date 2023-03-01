Симонова (Карпова) Енафа Гордиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова (Карпова) Енафа Гордиановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Лидия Георгиевна

Отец ребёнка: Симонов Георгий Петрович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Симонов Георгий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Петр Георгиевич

Отец ребёнка: Симонов Георгий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симонов Георгий Петрович

Смерть
Неизвестно
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