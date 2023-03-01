Фигуровская (Симонова) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти03.11.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Бракосочетание
11.11.1883
Рождение ребёнка
?.09.1884
Сын: Фигуровский Иван Иванович
Отец ребёнка: Фигуровский Иван Аполлонович
Смерть
03.11.1885
Причина смерти: предположительно при родах
Рождение ребёнка
1885
Дочь: ?
Отец ребёнка: Фигуровский Иван Аполлонович
Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край