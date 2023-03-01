Фигуровская (Симонова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фигуровская (Симонова) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

03.11.1885

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Симонов Петр Андреевич

Мать: Симонова Матрона Алексеевна

Бракосочетание
11.11.1883

Муж: Фигуровский Иван Аполлонович

Рождение ребёнка
?.09.1884

Сын: Фигуровский Иван Иванович

Отец ребёнка: Фигуровский Иван Аполлонович

Смерть
03.11.1885
Причина смерти: предположительно при родах
Рождение ребёнка
1885

Дочь: ?

Отец ребёнка: Фигуровский Иван Аполлонович

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
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