Фигуровский Иван Аполлонович
Место рождения
Дата рождения22.02.1863
Дата смерти28.06.1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1863
Бракосочетание
11.11.1883
Рождение ребёнка
?.09.1884
Сын: Фигуровский Иван Иванович
Мать ребёнка: Фигуровская Анна Петровна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: ?
Мать ребёнка: Фигуровская Анна Петровна
Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Работа или профессия
Неизвестно
Священослужитель
Смерть
28.06.1931
Пекин, Китай
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Пекин, Китай