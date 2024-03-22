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Фигуровский Иван Аполлонович

Место рождения

Кежма, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

22.02.1863

Дата смерти

28.06.1931

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1865 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Кежма, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния
Бракосочетание
11.11.1883

Жена: Фигуровская Анна Петровна

Рождение ребёнка
?.09.1884

Сын: Фигуровский Иван Иванович

Мать ребёнка: Фигуровская Анна Петровна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: ?

Мать ребёнка: Фигуровская Анна Петровна

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Работа или профессия
Неизвестно
Священослужитель
Смерть
28.06.1931
Пекин, Китай
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Пекин, Китай
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