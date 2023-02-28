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(Фигуровская) ?

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Место рождения

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Фигуровский Иван Аполлонович

Мать: Фигуровская Анна Петровна

Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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