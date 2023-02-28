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(Фигуровская) ?
(Фигуровская) ?
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Место рождения
Верхний Кужебар
, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Дата рождения
1885
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Фигуровский Иван Аполлонович
1863 г.р.
Мать
Фигуровская (Симонова) Анна Петровна
Около 1865 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец:
Фигуровский Иван Аполлонович
Мать:
Фигуровская Анна Петровна
Верхний Кужебар
, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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