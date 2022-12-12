село Верхний Кужебар, село Верхний Кужебар, Каратузский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Верхний Кужебар

Каратузский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Минусинский округ
911Верхний Кужебар, д. каз.при рч. Амыле.140100146481413Завод 1.
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Минусинский уезд, Маторская волость
2139Верхний-Кужебар, с., на р. Амыле; церк. Покровская [2]; ц.-пр. шк.; каз. в. л. № 141; хлеб.-з. маг.12372077523

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Каратузский район
753798Верхний Кужебарсело53°22'93°14'N-46-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Каратузский муниципальный район, Сельское поселение Верхнекужебарский сельсовет
4622404101с Верхний Кужебар#Н/Д
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