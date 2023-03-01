Подгорбунских Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подгорбунских Дарья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

1882

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Подгорбунский Свящ. Алексеевич

Отец ребёнка: Подгорбунских Свящ. Иванович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Симонова Матрона Алексеевна

Отец ребёнка: Подгорбунских Свящ. Иванович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ярцева Аграфена (Агриппина) Алексеевна

Отец ребёнка: Подгорбунских Свящ. Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баркова Евпраксия Алексеевна

Отец ребёнка: Подгорбунских Свящ. Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подгорбунских Свящ. Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1882
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