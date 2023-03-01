Подгорбунских Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти1882
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Петр
Рождение ребёнка
1830
Сын: Подгорбунский Свящ. Алексеевич
Отец ребёнка: Подгорбунских Свящ. Иванович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Симонова Матрона Алексеевна
Отец ребёнка: Подгорбунских Свящ. Иванович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ярцева Аграфена (Агриппина) Алексеевна
Отец ребёнка: Подгорбунских Свящ. Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баркова Евпраксия Алексеевна
Отец ребёнка: Подгорбунских Свящ. Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1882