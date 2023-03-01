Ярцева (Подгорбунская) Аграфена (Агриппина) Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Рождение ребёнка
1861
Сын: Ярцев Свящ. Александрович
Отец ребёнка: Ярцев Свящ. Анемподистович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Баркова Таисия Александровна
Отец ребёнка: Ярцев Свящ. Анемподистович
Усть-Ерба, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярцев Гавриил Александрович
Отец ребёнка: Ярцев Свящ. Анемподистович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярцев Георгий Александрович
Отец ребёнка: Ярцев Свящ. Анемподистович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярцев Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Ярцев Свящ. Анемподистович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1900