Ярцева (Подгорбунская) Аграфена (Агриппина) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярцева (Подгорбунская) Аграфена (Агриппина) Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

1900

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Подгорбунских Свящ. Иванович

Мать: Подгорбунских Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Ярцев Свящ. Александрович

Отец ребёнка: Ярцев Свящ. Анемподистович

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Баркова Таисия Александровна

Отец ребёнка: Ярцев Свящ. Анемподистович

Усть-Ерба, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярцев Гавриил Александрович

Отец ребёнка: Ярцев Свящ. Анемподистович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярцев Георгий Александрович

Отец ребёнка: Ярцев Свящ. Анемподистович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярцев Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Ярцев Свящ. Анемподистович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярцев Свящ. Анемподистович

Смерть
1900
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