Ярцев Свящ. Анемподистович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярцев Свящ. Анемподистович

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Место рождения

Усть-Ерба, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

1840

Дата смерти

01.05.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Ярцев Свящ. Анемподист

Мать: Ярцева Любовь Терентьевна

Усть-Ерба, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
1861

Сын: Ярцев Свящ. Александрович

Мать ребёнка: Ярцева Аграфена (Агриппина) Алексеевна

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Баркова Таисия Александровна

Мать ребёнка: Ярцева Аграфена (Агриппина) Алексеевна

Усть-Ерба, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярцев Гавриил Александрович

Мать ребёнка: Ярцева Аграфена (Агриппина) Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярцев Георгий Александрович

Мать ребёнка: Ярцева Аграфена (Агриппина) Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярцев Фёдор Александрович

Мать ребёнка: Ярцева Аграфена (Агриппина) Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярцева Аграфена (Агриппина) Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
01.05.1897
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