Ярцев Свящ. Анемподистович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти01.05.1897
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Ярцев Свящ. Анемподист
Рождение ребёнка
1861
Сын: Ярцев Свящ. Александрович
Мать ребёнка: Ярцева Аграфена (Агриппина) Алексеевна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Баркова Таисия Александровна
Мать ребёнка: Ярцева Аграфена (Агриппина) Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярцев Гавриил Александрович
Мать ребёнка: Ярцева Аграфена (Агриппина) Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярцев Георгий Александрович
Мать ребёнка: Ярцева Аграфена (Агриппина) Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярцев Фёдор Александрович
Мать ребёнка: Ярцева Аграфена (Агриппина) Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
01.05.1897