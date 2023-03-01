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Ярцев Свящ. Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Ярцев Свящ. Анемподистович

Мать: Ярцева Аграфена (Агриппина) Алексеевна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Ярцев Александр Петрович

Мать ребёнка: Ярцева Апфия

Таштып, Таштыпский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Ярцева Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Ярцева Евгения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярцева Евгения Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Работа или профессия
Неизвестно
Священнослужитель
Смерть
1927
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