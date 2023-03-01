Ярцев Свящ. Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1927
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Ярцева Апфия
Таштып, Таштыпский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Ярцева Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Ярцева Евгения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярцева Евгения Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Работа или профессия
Неизвестно
Священнослужитель
Смерть
1927