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Ярцев Александр Петрович

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Место рождения

Таштып, Таштыпский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

1887

Дата смерти

09.02.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Ярцев Свящ. Александрович

Мать: Ярцева Апфия

Таштып, Таштыпский муниципальный район, Республика Хакасия
Образование
По 1908
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Красноярская духовная семинария
Образование
С 1909 по 1911
Варшавский университет
неоконченное юридическое
Рождение ребёнка
27.11.1914

Дочь: Маминова Анна Александровна

Мать ребёнка: Ярцева Екатерина Афанасьевна

Шивера, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.02.1916

Сын: Ярцев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Ярцева Екатерина Афанасьевна

Харат, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
09.01.1918

Дочь: Нина Александровна

Мать ребёнка: Ярцева Екатерина Афанасьевна

Благовещенка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.05.1919

Сын: Ярцев Пётр Александрович

Мать ребёнка: Ярцева Екатерина Афанасьевна

Амонаш, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1923

Сын: Ярцев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Ярцева Екатерина Афанасьевна

Амонаш, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Ярцева Екатерина Афанасьевна

Амонаш, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Ярцева Екатерина Афанасьевна

Рождение ребёнка
09.10.1926

Дочь: Кривошеина Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Ярцева Екатерина Афанасьевна

Амонаш, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.12.1928

Сын: Ярцев Аркадий Александрович

Мать ребёнка: Ярцева Екатерина Афанасьевна

Амонаш, Канский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярцева Екатерина Афанасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Приходской священник
Смерть
09.02.1938
Игарка, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Причина смерти: расстрел
Похороны
Неизвестно
Игарка, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
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