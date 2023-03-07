Ярцев Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти09.02.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Ярцев Свящ. Александрович
Мать: Ярцева Апфия
Образование
По 1908
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Красноярская духовная семинария
Образование
С 1909 по 1911
Варшавский университет
неоконченное юридическое
Рождение ребёнка
27.11.1914
Дочь: Маминова Анна Александровна
Мать ребёнка: Ярцева Екатерина Афанасьевна
Шивера, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.02.1916
Сын: Ярцев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Ярцева Екатерина Афанасьевна
Харат, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
09.01.1918
Дочь: Нина Александровна
Мать ребёнка: Ярцева Екатерина Афанасьевна
Благовещенка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.05.1919
Мать ребёнка: Ярцева Екатерина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Ярцев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Ярцева Екатерина Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Ярцева Екатерина Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Ярцева Екатерина Афанасьевна
Рождение ребёнка
09.10.1926
Дочь: Кривошеина Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Ярцева Екатерина Афанасьевна
Рождение ребёнка
28.12.1928
Сын: Ярцев Аркадий Александрович
Мать ребёнка: Ярцева Екатерина Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Приходской священник
Смерть
09.02.1938
Причина смерти: расстрел
Похороны
Неизвестно