Кривошеина (Ярцева) Зинаида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Ярцева) Зинаида Александровна

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Место рождения

Амонаш, Канский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

09.10.1926

Дата смерти

23.05.1994

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1926

Отец: Ярцев Александр Петрович

Мать: Ярцева Екатерина Афанасьевна

Амонаш, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кривошеин Виктор Михайлович

Новоград-Волынский, Житомирська область
Рождение ребёнка
06.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кривошеин Виктор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Виктор Михайлович

Смерть
23.05.1994
Николаев, Миколаївська область
Причина смерти: неудачная операция
Похороны
Неизвестно
г.Николаев, Украина
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