Кривошеина (Ярцева) Зинаида Александровна
Место рождения
Дата рождения09.10.1926
Дата смерти23.05.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1926
Рождение ребёнка
10.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кривошеин Виктор Михайлович
Новоград-Волынский, Житомирська область
Рождение ребёнка
06.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кривошеин Виктор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.05.1994
Николаев, Миколаївська область
Причина смерти: неудачная операция
Похороны
Неизвестно
г.Николаев, Украина