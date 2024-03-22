Ярцева (Ворончихина) Екатерина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярцева (Ворончихина) Екатерина Афанасьевна

Место рождения

Южно-Александровка, Иланский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1897

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Ворончихин Афанасий Поликарпович

Мать: Ворончихина Анисья Егоровна

Южно-Александровка, Иланский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.11.1914

Дочь: Маминова Анна Александровна

Отец ребёнка: Ярцев Александр Петрович

Шивера, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.02.1916

Сын: Ярцев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Ярцев Александр Петрович

Харат, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
09.01.1918

Дочь: Нина Александровна

Отец ребёнка: Ярцев Александр Петрович

Благовещенка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.05.1919

Сын: Ярцев Пётр Александрович

Отец ребёнка: Ярцев Александр Петрович

Амонаш, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1923

Сын: Ярцев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Ярцев Александр Петрович

Амонаш, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Ярцев Александр Петрович

Амонаш, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Ярцев Александр Петрович

Рождение ребёнка
09.10.1926

Дочь: Кривошеина Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Ярцев Александр Петрович

Амонаш, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.12.1928

Сын: Ярцев Аркадий Александрович

Отец ребёнка: Ярцев Александр Петрович

Амонаш, Канский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярцев Александр Петрович

Смерть
1938
Игарка, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
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