Ярцева (Ворончихина) Екатерина Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти1938
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
27.11.1914
Дочь: Маминова Анна Александровна
Отец ребёнка: Ярцев Александр Петрович
Шивера, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.02.1916
Сын: Ярцев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Ярцев Александр Петрович
Харат, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
09.01.1918
Дочь: Нина Александровна
Отец ребёнка: Ярцев Александр Петрович
Благовещенка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.05.1919
Отец ребёнка: Ярцев Александр Петрович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Ярцев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Ярцев Александр Петрович
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Ярцев Александр Петрович
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Ярцев Александр Петрович
Рождение ребёнка
09.10.1926
Дочь: Кривошеина Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Ярцев Александр Петрович
Рождение ребёнка
28.12.1928
Сын: Ярцев Аркадий Александрович
Отец ребёнка: Ярцев Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1938
Игарка, Туруханский муниципальный район, Красноярский край