Маминова (Ярцева) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения27.11.1914
Дата смерти21.11.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1914
Рождение ребёнка
25.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маминов Константин
Рождение ребёнка
17.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маминов Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маминов Константин
Смерть
21.11.1995