Маминова (Ярцева) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаминова (Ярцева) Анна Александровна

Маминова (Ярцева) Анна Александровна

avatar

Место рождения

Шивера, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край

Дата рождения

27.11.1914

Дата смерти

21.11.1995

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1914

Отец: Ярцев Александр Петрович

Мать: Ярцева Екатерина Афанасьевна

Шивера, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маминов Константин

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маминов Константин

Канск, город Канск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маминов Константин

Смерть
21.11.1995
Канск, город Канск, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close