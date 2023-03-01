Маминов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маминов Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маминова Анна Александровна

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маминова Анна Александровна

Канск, город Канск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маминова Анна Александровна

Смерть
Неизвестно
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