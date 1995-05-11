Ярцев Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения14.02.1916
Дата смерти11.05.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1916
Военная служба
Между ?.10.1941 и 21.12.1941
Военная служба
Между ?.06.1945 и ?.09.1945
Место жительства
Между 1945 и 1946
Китай, провинция Ляонин, Дайрэн (яп.)
Китай, провинция Ляонин, Дайрэн (яп.)
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
10.12.1947
Сын: Ярцев Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Ярцева Валентина Александровна
Место жительства
1947
Рождение ребёнка
31.05.1949
Дочь: Ярцева Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Ярцева Валентина Александровна
Место жительства
1949
Россия, Иркутская область, Тайшетский район, Бирюсинск (посёлок Суетиха)
Место жительства
Между 1951 и 10.05.1995
Таганрог, ул. Котлостроительная, 15/2, кв.1
Работа или профессия
Между 1956 и 1974
Начальник электроцеха на заводе "Красный котельщик"
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник эдектроцеха з-да
Место жительства
Неизвестно
Таганрог, ул. Котлостроительная, 15/2, кв.1
Смерть
11.05.1995
Причина смерти: ишемическая болезнь сердца | Таганрог, БСМП №5
Похороны
Неизвестно
Таганрог, Николаевское кладбище