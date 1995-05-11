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Ярцев Владимир Александрович

Место рождения

Харат, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

14.02.1916

Дата смерти

11.05.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1916

Отец: Ярцев Александр Петрович

Мать: Ярцева Екатерина Афанасьевна

Харат, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Военная служба
Между ?.10.1941 и 21.12.1941
Военная служба
Между ?.06.1945 и ?.09.1945
Место жительства
Между 1945 и 1946
Китай, провинция Ляонин, Дайрэн (яп.)
Китай, провинция Ляонин, Дайрэн (яп.)
Бракосочетание
1946

Жена: Ярцева Валентина Александровна

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.12.1947

Сын: Ярцев Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Ярцева Валентина Александровна

Канск, город Канск, Красноярский край
Место жительства
1947
Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
31.05.1949

Дочь: Ярцева Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Ярцева Валентина Александровна

Бирюсинск, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
1949
Бирюсинск, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Россия, Иркутская область, Тайшетский район, Бирюсинск (посёлок Суетиха)
Место жительства
Между 1951 и 10.05.1995
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Таганрог, ул. Котлостроительная, 15/2, кв.1
Работа или профессия
Между 1956 и 1974
Начальник электроцеха на заводе "Красный котельщик"
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник эдектроцеха з-да
Место жительства
Неизвестно
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Таганрог, ул. Котлостроительная, 15/2, кв.1
Смерть
11.05.1995
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Причина смерти: ишемическая болезнь сердца | Таганрог, БСМП №5
Похороны
Неизвестно
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Таганрог, Николаевское кладбище
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