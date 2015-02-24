Ярцев Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярцев Сергей Владимирович

Место рождения

Канск, город Канск, Красноярский край

Дата рождения

10.12.1947

Дата смерти

24.02.2015

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1947

Отец: Ярцев Владимир Александрович

Мать: Ярцева Валентина Александровна

Канск, город Канск, Красноярский край
Место жительства
Между 1947 и 1950
Бирюсинск, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Россия, Иркутская область, Тайшетский район, Бирюсинск (посёлок Суетиха)
Место жительства
Между 1951 и 1953
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Таганрог, "Сорокашка"
Место жительства
Между 1953 и 2015
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Таганрог, ул. Котлостроительная, 15/2, кв.1
Бракосочетание
Около 1970

Жена: скрыто настройками приватности

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
12.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
30.06.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Таганрог, ул. Котлостроительная, 15/2, кв.1
Смерть
24.02.2015
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Причина смерти: лёгочная тромбоэмболия, диабет, сердечная недостаточность | Таганрог, БСМП №5
Похороны
26.02.2015
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Таганрог, Мариупольское кладбище
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