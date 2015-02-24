Ярцев Сергей Владимирович
Место рождения
Дата рождения10.12.1947
Дата смерти24.02.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1947
Место жительства
Между 1947 и 1950
Бирюсинск, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Россия, Иркутская область, Тайшетский район, Бирюсинск (посёлок Суетиха)
Место жительства
Между 1951 и 1953
Таганрог, "Сорокашка"
Место жительства
Между 1953 и 2015
Таганрог, ул. Котлостроительная, 15/2, кв.1
Бракосочетание
Около 1970
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.10.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.06.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Таганрог, ул. Котлостроительная, 15/2, кв.1
Смерть
24.02.2015
Причина смерти: лёгочная тромбоэмболия, диабет, сердечная недостаточность | Таганрог, БСМП №5
Похороны
26.02.2015
Таганрог, Мариупольское кладбище