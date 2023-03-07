Ярцева (Марченко) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярцева (Марченко) Валентина Александровна

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Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

11.07.1923

Дата смерти

09.10.1979

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Бракосочетание
1946

Муж: Ярцев Владимир Александрович

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.12.1947

Сын: Ярцев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Ярцев Владимир Александрович

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
31.05.1949

Дочь: Ярцева Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Ярцев Владимир Александрович

Бирюсинск, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
Между 1951 и 1952
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Россия, Ростовская область, Таганрог, пер.Некрасовский
Место жительства
Между 1952 и 1953
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Таганрог, "Сорокашка"
Место жительства
Между 1953 и 1979
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Таганрог, ул. Котлостроительная, 15/2, кв.1
Место жительства
Неизвестно
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Таганрог, ул. Котлостроительная, 15/2, кв.1
Смерть
09.10.1979
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Причина смерти: Диабет | Таганрог, БСМП №5
Похороны
Неизвестно
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Таганрог, Николаевское кладбище
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