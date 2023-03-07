Ярцева (Марченко) Валентина Александровна
Место рождения
Дата рождения11.07.1923
Дата смерти09.10.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
10.12.1947
Сын: Ярцев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Ярцев Владимир Александрович
Рождение ребёнка
31.05.1949
Дочь: Ярцева Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Ярцев Владимир Александрович
Бирюсинск, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
Между 1951 и 1952
Россия, Ростовская область, Таганрог, пер.Некрасовский
Место жительства
Между 1952 и 1953
Таганрог, "Сорокашка"
Место жительства
Между 1953 и 1979
Таганрог, ул. Котлостроительная, 15/2, кв.1
Место жительства
Неизвестно
Таганрог, ул. Котлостроительная, 15/2, кв.1
Смерть
09.10.1979
Причина смерти: Диабет | Таганрог, БСМП №5
Похороны
Неизвестно
Таганрог, Николаевское кладбище