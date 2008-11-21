Ярцева (Ярцева) Ольга Владимировна
Место рождения
Дата рождения31.05.1949
Дата смерти21.11.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Между 31.05.1949 и 1951
Рождение
31.05.1949
Место жительства
Между 1954 и 1975
Таганрог, ул. Котлостроительная, 15/2, кв. 1
Образование
Между 01.09.1956 и 25.05.1963
начальное и среднее (1 - 7 классы) | Россия, Ростовская область, Таганрог, Школа №7, ул. Большая Бульварная, 2
Образование
Между 01.09.1963 и 25.05.1964
неполное среднее (8 класс) | Россия, Ростовская область, Таганрог, Школа №25, 3-й Артиллерийский пер., 21
Образование
Между 01.09.1964 и 25.05.1966
полное среднее | Россия, Ростовская область, Таганрог, Школа №2, ул. Октябрьская, 9
Образование
Между 01.09.1966 и 30.06.1971
высшее техническое | Россия, Ростовская область, Таганрог, Таганрогский радиотехнический университет
Работа или профессия
С 08.11.1971 по 09.01.1972
инженер ОКБ | Таганрогский радиотехнический институт
Работа или профессия
С 01.11.1974 по 19.01.1976
инженер НИИ, инженер НИС, ст. инженер НИС | Таганрогский радиотехнический институт
Место жительства
Между ?.01.1976 и 1993
ул. Домбровского, 41, кв. 33
ул. Домбровского, 41, кв. 33
Работа или профессия
С 05.02.1976 по 13.05.1980
и.о. с.н.с. отдела сопровождения математического обеспечения | НИИ планирования Госплана Латвийской ССР
Работа или профессия
С 14.05.1980 по 07.06.1983
с.н.с. отдела системного программирования | НИИ планирования Госплана Латвийской ССР
Работа или профессия
С 08.06.1983 по 07.09.1983
зав. сектором отдела системного программирования | НИИ планирования Госплана Латвийской ССР
Работа или профессия
С 08.09.1983 по 08.02.1987
зав. сектором отдела вычислительных работ | НИИ планирования Госплана Латвийской ССР
Работа или профессия
С 09.02.1987 по 15.10.1988
зав. сектором отдела технологии информации вычислительных систем | НИИ планирования Госплана Латвийской ССР
Работа или профессия
С 16.10.1988 по 14.11.1990
с.н.с. отдела ПО локальных ВС | НИИ планирования Госплана Латвийской ССР
Работа или профессия
Между 15.11.1990 и 20.12.1993
с.н.с. отдела ПО локальных ВС | Институт народного хозяйства Латвии при Минэкономики (бывш. НИИ планирования Госплана Латвийской ССР)
Рождение ребёнка
01.03.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Между ?.01.1994 и ?.05.1994
ул. Котлостроительная, 15/2, кв.1
ул. Котлостроительная, 15/2, кв.1
Работа или профессия
Между 01.02.1994 и 16.03.1998
технолог участка производства трикотажа | ТОО "Сателлит-Т"
Место жительства
Между 1994 и 09.07.2002
ул. Одесская, 9
ул. Одесская, 9
Место жительства
Между 09.07.2002 и 21.11.2008
ул. Чехова, д.322-а, кв.75
ул. Чехова, д.322-а, кв.75
Смерть
21.11.2008
Причина смерти: рак груди | Таганрог, ул. Чехова, д.322-а, кв.75
Похороны
23.11.2008
Таганрог, Мариупольское кладбище