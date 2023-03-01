Ворончихин Афанасий Поликарпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворончихин Афанасий Поликарпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Ярцева Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: Ворончихина Анисья Егоровна

Южно-Александровка, Иланский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ворончихина Анисья Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Амонаш, Канский муниципальный район, Красноярский край
Россия, Красноярский край, Канский район, село Амонаш
Смерть
Неизвестно
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