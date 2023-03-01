Ворончихин Афанасий Поликарпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Ярцева Екатерина Афанасьевна
Мать ребёнка: Ворончихина Анисья Егоровна
Южно-Александровка, Иланский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Амонаш, Канский муниципальный район, Красноярский край
Россия, Красноярский край, Канский район, село Амонаш
Смерть
Неизвестно