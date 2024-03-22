Кривошеин Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рождения04.04.1926
Дата смерти24.10.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1926
Рождение ребёнка
10.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кривошеина Зинаида Александровна
Новоград-Волынский, Житомирська область
Образование
С 1953 по 1954
Киев, Киевский уезд
среднее специальное | Киев, военное училище
Рождение ребёнка
06.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кривошеина Зинаида Александровна
Образование
С 01.09.1954 по 30.06.1959
Москва, город федерального значения Москва
высшее | Моковская Академия Бронетанковых войск
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-капитан
Работа или профессия
Неизвестно
Лётчик-испытатель (инженер-капитан)
Образование
Неизвестно
после войны
вечерняя школа с отличием | после войны
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.10.1960