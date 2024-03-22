Кривошеин Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеин Виктор Михайлович

Место рождения

Шепетовка, Хмельницька область

Дата рождения

04.04.1926

Дата смерти

24.10.1960

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1926

Отец: Кривошеин Михаил Митрофанович

Мать: Кривошеина Екатерина Алексеевна

Шепетовка, Хмельницька область
Рождение ребёнка
10.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кривошеина Зинаида Александровна

Новоград-Волынский, Житомирська область
Образование
С 1953 по 1954
Киев, Киевский уезд
среднее специальное | Киев, военное училище
Рождение ребёнка
06.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кривошеина Зинаида Александровна

Образование
С 01.09.1954 по 30.06.1959
Москва, город федерального значения Москва
высшее | Моковская Академия Бронетанковых войск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Зинаида Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-капитан
Работа или профессия
Неизвестно
Лётчик-испытатель (инженер-капитан)
Образование
Неизвестно
после войны
вечерняя школа с отличием | после войны
Место жительства
Неизвестно
Байконур, городская администрация Байконыр, Кызылординская область
Смерть
24.10.1960
Байконур, городская администрация Байконыр, Кызылординская область
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