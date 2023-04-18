город Шепетовка, город Шепетовка, Хмельницька область (на 2018) — Familio

Шепетовка

Хмельницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Заславский уезд, Шепетовская волость
702. Шепетовка, местечко бывшее владельческое, при речке Гуске, дворов 200, жителей 1905, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная, католиче Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Волынская губерния, Заславский уезд, Шепетовская волость
местечко Шепетовка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Хмельницька область
А-25690Шепетівкамістомісто обласного підпорядкування, центр району, центр міської радиміська рада Шепетівська
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