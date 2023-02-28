Кривошеин Михаил Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеин Михаил Митрофанович

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Место рождения

Дрогобыч, Львівська область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Дрогобыч, Львівська область
Рождение ребёнка
04.04.1926

Сын: Кривошеин Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Кривошеина Екатерина Алексеевна

Шепетовка, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривошеин ?

Мать ребёнка: Кривошеина Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Екатерина Алексеевна

Смерть
1938
Игарка, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Игарка, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
г Игарка КК?
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