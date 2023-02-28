Кривошеин Михаил Митрофанович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1926
Сын: Кривошеин Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Кривошеина Екатерина Алексеевна
Шепетовка, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривошеин ?
Мать ребёнка: Кривошеина Екатерина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1938
Похороны
Неизвестно
г Игарка КК?