Кривошеина Екатерина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения02.12.1902
Дата смерти01.10.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1902
Рождение ребёнка
04.04.1926
Сын: Кривошеин Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Кривошеин Михаил Митрофанович
Шепетовка, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривошеин ?
Отец ребёнка: Кривошеин Михаил Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.10.1989
Похороны
Неизвестно