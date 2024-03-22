Кривошеина Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина Екатерина Алексеевна

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

02.12.1902

Дата смерти

01.10.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
04.04.1926

Сын: Кривошеин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Кривошеин Михаил Митрофанович

Шепетовка, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривошеин ?

Отец ребёнка: Кривошеин Михаил Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Михаил Митрофанович

Смерть
01.10.1989
Киев, Киевский уезд
Похороны
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
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