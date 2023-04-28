Баркова (Ярцева) Таисия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баркова (Ярцева) Таисия Александровна

Место рождения

Усть-Ерба, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

1871

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Ярцев Свящ. Анемподистович

Мать: Ярцева Аграфена (Агриппина) Алексеевна

Усть-Ерба, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
24.02.1890

Сын: Барков Всеволод Николаевич

Отец ребёнка: Барков Николай Иванович

Медведск, Назаровский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1892

Сын: Барков Серафим Николаевич

Отец ребёнка: Барков Николай Иванович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Манько Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Барков Николай Иванович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Барков Аркадий Николаевич

Отец ребёнка: Барков Николай Иванович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Барков Константин Николаевич

Отец ребёнка: Барков Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Николаевна

Отец ребёнка: Барков Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барков Николай Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
кастелянша | Красноярское епархиальное женское училище
Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
после смерти супруга переехала с тремя детьми
Смерть
1960
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