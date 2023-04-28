Баркова (Ярцева) Таисия Александровна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти1960
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Рождение ребёнка
24.02.1890
Сын: Барков Всеволод Николаевич
Отец ребёнка: Барков Николай Иванович
Медведск, Назаровский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1892
Сын: Барков Серафим Николаевич
Отец ребёнка: Барков Николай Иванович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Манько Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Барков Николай Иванович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Барков Аркадий Николаевич
Отец ребёнка: Барков Николай Иванович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Барков Константин Николаевич
Отец ребёнка: Барков Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Николаевна
Отец ребёнка: Барков Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
кастелянша | Красноярское епархиальное женское училище
Место жительства
Неизвестно
после смерти супруга переехала с тремя детьми
Смерть
1960