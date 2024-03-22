Барков Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарков Николай Иванович

Барков Николай Иванович

Место рождения

Князево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

17.12.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Барков Иван Иванович

Мать: Баркова Параскева (Прасковья) Петровна

Князево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Посвящение в духовный сан
1889
рукоположен во диакона
Рождение ребёнка
24.02.1890

Сын: Барков Всеволод Николаевич

Мать ребёнка: Баркова Таисия Александровна

Медведск, Назаровский муниципальный район, Красноярский край
Посвящение в духовный сан
20.10.1890
рукоположен во священника
Рождение ребёнка
1892

Сын: Барков Серафим Николаевич

Мать ребёнка: Баркова Таисия Александровна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Манько Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Баркова Таисия Александровна

Совершение преступления
13.05.1898
по суду лишен священнического сана с оставлением в должность в псаломщика
Рождение ребёнка
1898

Сын: Барков Аркадий Николаевич

Мать ребёнка: Баркова Таисия Александровна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Барков Константин Николаевич

Мать ребёнка: Баркова Таисия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Николаевна

Мать ребёнка: Баркова Таисия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баркова Таисия Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Медведск, Назаровский муниципальный район, Красноярский край
псаломщик | Изынжульский Николаевский приход открыт в 1814 г. С. Изынжульское, оно же Николаевское и оно же Медведское, имеет три названия: Изынжульским оно называется по речке Изынжуль, протекающей п... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Медведск, Назаровский муниципальный район, Красноярский край
диакон | Изынжульский Николаевский приход открыт в 1814 г. С. Изынжульское, оно же Николаевское и оно же Медведское, имеет три названия: Изынжульским оно называется по речке Изынжуль, протекающей по с... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Назимово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
священник | Казанская церковь, с. Назимовское Енисейского округа
Работа или профессия
Неизвестно
Наблюдатель Ярцевской и Дубчевской ЦПШ
Работа или профессия
Неизвестно
Торгашино, Вознесенская волость, Красноярский уезд
священник | с. Торгашинское Красноярского округа
Работа или профессия
Неизвестно
Курбатово, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
священник (на вакансии псаломщика) | Михаило-Архангельская церковь, с. Курбатовское Ачинского округа
Смерть
17.12.1901
Курбатово, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
с. Курбатовское Ачинского округа Енисейской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close