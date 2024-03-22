Барков Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти17.12.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Посвящение в духовный сан
1889
рукоположен во диакона
Рождение ребёнка
24.02.1890
Сын: Барков Всеволод Николаевич
Мать ребёнка: Баркова Таисия Александровна
Посвящение в духовный сан
20.10.1890
рукоположен во священника
Рождение ребёнка
1892
Сын: Барков Серафим Николаевич
Мать ребёнка: Баркова Таисия Александровна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Манько Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Баркова Таисия Александровна
Совершение преступления
13.05.1898
по суду лишен священнического сана с оставлением в должность в псаломщика
Рождение ребёнка
1898
Сын: Барков Аркадий Николаевич
Мать ребёнка: Баркова Таисия Александровна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Барков Константин Николаевич
Мать ребёнка: Баркова Таисия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Николаевна
Мать ребёнка: Баркова Таисия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик | Изынжульский Николаевский приход открыт в 1814 г. С. Изынжульское, оно же Николаевское и оно же Медведское, имеет три названия: Изынжульским оно называется по речке Изынжуль, протекающей п... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
диакон | Изынжульский Николаевский приход открыт в 1814 г. С. Изынжульское, оно же Николаевское и оно же Медведское, имеет три названия: Изынжульским оно называется по речке Изынжуль, протекающей по с... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Назимово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
священник | Казанская церковь, с. Назимовское Енисейского округа
Работа или профессия
Неизвестно
Наблюдатель Ярцевской и Дубчевской ЦПШ
Работа или профессия
Неизвестно
Торгашино, Вознесенская волость, Красноярский уезд
священник | с. Торгашинское Красноярского округа
Работа или профессия
Неизвестно
священник (на вакансии псаломщика) | Михаило-Архангельская церковь, с. Курбатовское Ачинского округа
Смерть
17.12.1901
с. Курбатовское Ачинского округа Енисейской губ.