Баркова (Рефектова) Параскева (Прасковья) Петровна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти16.11.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Худяков Александра Ивановна
Отец ребёнка: Барков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Барков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Барков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кошкова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Барков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яровицкий Анна Ивановна
Отец ребёнка: Барков Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.11.1898
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Минусинский округ