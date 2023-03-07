Баркова (Рефектова) Параскева (Прасковья) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баркова (Рефектова) Параскева (Прасковья) Петровна

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Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

16.11.1898

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Худяков Александра Ивановна

Отец ребёнка: Барков Иван Иванович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Барков Николай Иванович

Отец ребёнка: Барков Иван Иванович

Князево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Барков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Барков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошкова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Барков Иван Иванович

Князево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яровицкий Анна Ивановна

Отец ребёнка: Барков Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
16.11.1898
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Минусинский округ
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