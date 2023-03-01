Барков Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Образование
1887
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
окончил по 2-му разряду | Красноярское духовное училище
Посвящение в духовный сан
18.11.1893
рукоположен во священника
Работа или профессия
1902
1-е и 2-е благочиния Енисейского уезда
Енисейская и Красноярская епархия, Енисейская губ., Канский уезд, с. Амонашенское, Никольская церковь, священник. | 1-е и 2-е благочиния Енисейского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
священник | Никольская церковь с.Устюжского Красноярского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
заведующий и законоучитель Устюжской ЦПШ | с.Устюжское
Работа или профессия
Неизвестно
Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
священник | Спасская церковь с.Усть-Тунгусского Енисейского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
с.Каргинское
заведующий Каргинской ЦПШ
Работа или профессия
Неизвестно
Арейское, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
священник | Троицкая церковь с.Арейского Красноярского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
Амонаш, Канский муниципальный район, Красноярский край
священник | Никольская церковь с.Амонашенского Канского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
благочинный | 4-й участок Канского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
благочинный | 2-й участок Канского уезда
Образование
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
окончил по 2-му разряду | Томская духовная семинария
Смерть
1946