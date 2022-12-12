село Устюг, село Устюг, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Устюг

Емельяновский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Красноярский округ
39Устюг, с. каз.при рч. Устюге.4125215578479Церковь православная 1.
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Красноярский уезд, Погорельская волость
1649Устюжское, с., на рч. Устюге; церк. Николаевская [1]; ц.-пр. шк.; общ. банк.; общ. потреб. и лав.; хлеб.-з. маг.24291385310

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Емельяновский район
166835Устюгсело56°22'92°51'O-46-126

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Емельяновский муниципальный район, Сельское поселение Устюгский сельсовет
4614443101с Устюг#Н/Д
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