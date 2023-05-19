Барков Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
1864
Большая Идра, Идринский муниципальный район, Красноярский край
дьячок | Георгиевская церковь, с. Идринское (Идра) Минусинского окр.
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Худяков Александра Ивановна
Мать ребёнка: Баркова Параскева (Прасковья) Петровна
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Баркова Параскева (Прасковья) Петровна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Баркова Параскева (Прасковья) Петровна
Посвящение в духовный сан
1876
рукоположен во диакона
Посвящение в духовный сан
1881
рукоположен во священника
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кошкова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Баркова Параскева (Прасковья) Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яровицкий Анна Ивановна
Мать ребёнка: Баркова Параскева (Прасковья) Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Енисейская и Красноярская епархия, Енисейская губ., Минусинский округ, с. Ермаковское, Трехсвятительская церковь, священник
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Работа или профессия
Неизвестно
Никольское, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
священник | Троицкая церковь с.Никольского Минусинского окр.
Работа или профессия
Неизвестно
Ермаковское, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
священник | церковь Трёх Святителей, с.Ермаковское Минусинского окр.
Образование
Неизвестно
Скопин, город Скопин, Рязанская область
выбыл из среднего отделения | Скопинское духовное училище
Место жительства
Неизвестно
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
1917