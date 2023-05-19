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Барков Иван Иванович

Место рождения

Князево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Князево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
1864
Большая Идра, Идринский муниципальный район, Красноярский край
дьячок | Георгиевская церковь, с. Идринское (Идра) Минусинского окр.
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Худяков Александра Ивановна

Мать ребёнка: Баркова Параскева (Прасковья) Петровна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Барков Николай Иванович

Мать ребёнка: Баркова Параскева (Прасковья) Петровна

Князево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Барков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Баркова Параскева (Прасковья) Петровна

Посвящение в духовный сан
1876
рукоположен во диакона
Посвящение в духовный сан
1881
рукоположен во священника
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошкова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Баркова Параскева (Прасковья) Петровна

Князево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яровицкий Анна Ивановна

Мать ребёнка: Баркова Параскева (Прасковья) Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Енисейская и Красноярская епархия, Енисейская губ., Минусинский округ, с. Ермаковское, Трехсвятительская церковь, священник
Работа или профессия
Неизвестно
Князево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
дьячок
Работа или профессия
Неизвестно
Никольское, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
священник | Троицкая церковь с.Никольского Минусинского окр.
Работа или профессия
Неизвестно
Ермаковское, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
священник | церковь Трёх Святителей, с.Ермаковское Минусинского окр.
Образование
Неизвестно
Скопин, город Скопин, Рязанская область
выбыл из среднего отделения | Скопинское духовное училище
Место жительства
Неизвестно
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
1917
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