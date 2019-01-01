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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3155Князево Займище, с. каз.при рч. Брусне.1515210756768Церковь православная 1. Сельское правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1182. Князево Займище, село бывшее государственное, при речке Брусне, дворов 287, жителей 2204, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная, ла Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Князево-Займище2142145881015985946565411600сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Князево Займище село, Старое с. тожъ8433на трак скоп.—Данковъ38019691524349310115—волостн. правл.Цер. кам., зем. шк., 3 кузн. 5 ветр. мел., каз. вин. лав., 23 прос., 3 шерст., 2 дуб. овч. зав., толч., 2 мелоч. лав., 3 мел. торг. лав., торфян. раб.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
726Князевосело53°44'с.ш.39°23'в.д.N-37-079
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61644445111с Князевосело