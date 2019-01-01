село Князево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Князево

Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Скопинский уезд
3155Князево Займище, с. каз.при рч. Брусне.1515210756768Церковь православная 1. Сельское правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Князевская волость
1182. Князево Займище, село бывшее государственное, при речке Брусне, дворов 287, жителей 2204, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная, ла Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Князевская волость
село Князево-Займище2142145881015985946565411600сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Князевская волость
Князево Займище село, Старое с. тожъ8433на трак скоп.—Данковъ38019691524349310115волостн. правл.Цер. кам., зем. шк., 3 кузн. 5 ветр. мел., каз. вин. лав., 23 прос., 3 шерст., 2 дуб. овч. зав., толч., 2 мелоч. лав., 3 мел. торг. лав., торфян. раб.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Скопинский район
726Князевосело53°44'с.ш.39°23'в.д.N-37-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Скопинский муниципальный район, Корневское сельское поселение
61644445111с Князевосело

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