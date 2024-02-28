деревня Назимово, деревня Назимово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Назимово

Енисейский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Енисейский округ
390Назимовское, с. каз.при р. Енисее.1731065892118Церковь православная 1. Казенный запасный магазин.
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Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Енисейский уезд, Анциферовская волость
456Назимовское, с., на р. Енисее; церк. Богор.-Казанск. [4]; 1-кл. шк. М. Н. Пр.; фельдш. амб. п.; каз. в. л. № 64; хлеб.-з. маг.; парох. прист.83236241107

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Енисейский район
165549Назимоводеревня59°31'90°56'O-46-014

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Енисейский муниципальный район, Сельское поселение Новоназимовский сельсовет
4615425111д Назимово#Н/Д
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