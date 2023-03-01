Манько (Баркова) Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манько (Баркова) Зинаида Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Барков Николай Иванович

Мать: Баркова Таисия Александровна

Образование
1912
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Красноярское епархиальное женское училище
Рождение ребёнка
1919

Сын: Манько Георгий Кузьмич

Отец ребёнка: Манько Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манько Кузьма

Работа или профессия
Неизвестно
фельдшер
Смерть
1941
Причина смерти: Погибла на войне
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