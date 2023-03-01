Манько (Баркова) Зинаида Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Образование
1912
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Красноярское епархиальное женское училище
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Манько Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Манько Кузьма
Работа или профессия
Неизвестно
фельдшер
Смерть
1941
Причина смерти: Погибла на войне