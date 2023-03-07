Барков Всеволод Николаевич
Место рождения
Дата рождения24.02.1890
Дата смерти14.03.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1890
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Елена Всеволодовна
Мать ребёнка: Баркова Мария Филипповна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Баркова Мария Филипповна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Соловьёва Надежда Всеволодовна
Мать ребёнка: Баркова Мария Филипповна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Барков Валентин Всеволодович
Мать ребёнка: Баркова Мария Филипповна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Троценко Валерия Всеволодовна
Мать ребёнка: Баркова Мария Филипповна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Барков Леонид Всеволодович
Мать ребёнка: Баркова Мария Филипповна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Галина Всеволодовна
Мать ребёнка: Баркова Мария Филипповна
Арест
26.02.1933
Осуждение
10.06.1933
ПП ОГПУ по Западно-Сибирскому краю
10 лет ИТЛ по ст. 58-10, 11 УК РСФСР | ПП ОГПУ по Западно-Сибирскому краю
Реабилитация осужденного
29.12.1954
президиумом Верховного суда РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баркова Мария Филипповна
Работа или профессия
Неизвестно
помощник благочинного | 2-й участок Минусинскогл уезда
Работа или профессия
Неизвестно
благочинный | 2-й участок Минусинского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
протоиерей | Спасский собор г.Минусинска
Работа или профессия
Неизвестно
Кочергино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
священник | Вознесенская церковь с.Кочергино Минусинского окр.
Посвящение в духовный сан
Неизвестно
рукоположен во священника
Образование
Неизвестно
Красноярское духовное училище
Образование
Неизвестно
окончил по 1-му разряду | Красноярская духовная семинария
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
обучался до закрытия академии в 1918 | Московская духовная академия
Место жительства
Неизвестно
Магадан, город Магадан, Магаданская область
помещен в зону освобожденных инвалидов
Смерть
14.03.1963