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Барков Всеволод Николаевич

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Место рождения

Медведск, Назаровский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

24.02.1890

Дата смерти

14.03.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1890

Отец: Барков Николай Иванович

Мать: Баркова Таисия Александровна

Медведск, Назаровский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Елена Всеволодовна

Мать ребёнка: Баркова Мария Филипповна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Барков Олег Всеволодович

Мать ребёнка: Баркова Мария Филипповна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Соловьёва Надежда Всеволодовна

Мать ребёнка: Баркова Мария Филипповна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Барков Валентин Всеволодович

Мать ребёнка: Баркова Мария Филипповна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Троценко Валерия Всеволодовна

Мать ребёнка: Баркова Мария Филипповна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Барков Леонид Всеволодович

Мать ребёнка: Баркова Мария Филипповна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Галина Всеволодовна

Мать ребёнка: Баркова Мария Филипповна

Арест
26.02.1933
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Осуждение
10.06.1933
ПП ОГПУ по Западно-Сибирскому краю
10 лет ИТЛ по ст. 58-10, 11 УК РСФСР | ПП ОГПУ по Западно-Сибирскому краю
Реабилитация осужденного
29.12.1954
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
президиумом Верховного суда РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баркова Мария Филипповна

Работа или профессия
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
помощник благочинного | 2-й участок Минусинскогл уезда
Работа или профессия
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
благочинный | 2-й участок Минусинского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
протоиерей | Спасский собор г.Минусинска
Работа или профессия
Неизвестно
Кочергино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
священник | Вознесенская церковь с.Кочергино Минусинского окр.
Посвящение в духовный сан
Неизвестно
рукоположен во священника
Образование
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Красноярское духовное училище
Образование
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
окончил по 1-му разряду | Красноярская духовная семинария
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
обучался до закрытия академии в 1918 | Московская духовная академия
Место жительства
Неизвестно
Магадан, город Магадан, Магаданская область
помещен в зону освобожденных инвалидов
Смерть
14.03.1963
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
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