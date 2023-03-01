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Барков Леонид Всеволодович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Барков Всеволод Николаевич

Мать: Баркова Мария Филипповна

Рождение ребёнка
02.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баркова Валентина Иннокентьевна

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баркова Валентина Иннокентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баркова Валентина Иннокентьевна

Место жительства
Неизвестно
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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