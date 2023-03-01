Барков Леонид Всеволодович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
02.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баркова Валентина Иннокентьевна
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баркова Валентина Иннокентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно