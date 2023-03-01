Баркова (Плотникова) Валентина Иннокентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барков Леонид Всеволодович
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барков Леонид Всеволодович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Смерть
Неизвестно