Баркова (Плотникова) Валентина Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баркова (Плотникова) Валентина Иннокентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барков Леонид Всеволодович

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барков Леонид Всеволодович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барков Леонид Всеволодович

Работа или профессия
Неизвестно
врач
Смерть
Неизвестно
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