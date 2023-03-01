Баркова (Спирина) Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаркова (Спирина) Мария Филипповна

Баркова (Спирина) Мария Филипповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1893

Дата смерти

03.02.1963

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Елена Всеволодовна

Отец ребёнка: Барков Всеволод Николаевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Барков Олег Всеволодович

Отец ребёнка: Барков Всеволод Николаевич

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Соловьёва Надежда Всеволодовна

Отец ребёнка: Барков Всеволод Николаевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Барков Валентин Всеволодович

Отец ребёнка: Барков Всеволод Николаевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Троценко Валерия Всеволодовна

Отец ребёнка: Барков Всеволод Николаевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Барков Леонид Всеволодович

Отец ребёнка: Барков Всеволод Николаевич

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Галина Всеволодовна

Отец ребёнка: Барков Всеволод Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барков Всеволод Николаевич

Смерть
03.02.1963
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close