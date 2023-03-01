Баркова (Спирина) Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1893
Дата смерти03.02.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Елена Всеволодовна
Отец ребёнка: Барков Всеволод Николаевич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Барков Всеволод Николаевич
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Соловьёва Надежда Всеволодовна
Отец ребёнка: Барков Всеволод Николаевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Барков Валентин Всеволодович
Отец ребёнка: Барков Всеволод Николаевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Троценко Валерия Всеволодовна
Отец ребёнка: Барков Всеволод Николаевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Барков Леонид Всеволодович
Отец ребёнка: Барков Всеволод Николаевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Галина Всеволодовна
Отец ребёнка: Барков Всеволод Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.02.1963