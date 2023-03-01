Ярцева Любовь Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярцева Любовь Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

После 1859

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Ярцев Свящ. Анемподистович

Отец ребёнка: Ярцев Свящ. Анемподист

Усть-Ерба, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
1841

Сын: Ярцев Степан Анемподистович

Отец ребёнка: Ярцев Свящ. Анемподист

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярцев Варфоломей Анимподистович

Отец ребёнка: Ярцев Свящ. Анемподист

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тшаков Ефимия Анемподистовна

Отец ребёнка: Ярцев Свящ. Анемподист

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина (Аграфена) Анимподистовна

Отец ребёнка: Ярцев Свящ. Анемподист

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Анемподистовна

Отец ребёнка: Ярцев Свящ. Анемподист

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Анемподистовна

Отец ребёнка: Ярцев Свящ. Анемподист

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Анемподистовна

Отец ребёнка: Ярцев Свящ. Анемподист

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Анемподистовна

Отец ребёнка: Ярцев Свящ. Анемподист

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярцев Захарий Анемподистович

Отец ребёнка: Ярцев Свящ. Анемподист

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярцев Свящ. Анемподист

Смерть
После 1859
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